BMW, Mercedes, Lamborghini и Bentley: какие кабриолеты с пробегом и за сколько можно купить сегодня в Новосибирске?

Эксперты «Авито Авто» предоставили «Континенту Сибирь» результаты исследования предложения, спроса и цен на кабриолеты с пробегом в Новосибирске в период с середины марта 2024 года по настоящее время. Согласно данным отчёта, в преддверии летнего сезона предложение автомобилей со складывающимся верхом значительно увеличилось: за два месяца рост составил более 40%.

Отмечается, что по количеству предложений кабриолетов с пробегом в Новосибирске лидируют премиум-бренды BMW и Mercedes-Benz: 25% и 23,7% от общего числа таких объявлений, соответственно. Третью позицию среди марок кабриолетов по предложению заняла Toyota (7,9%), далее следуют Daihatsu (6,6%) и Lamborghini (5,3%).

Кабриолеты с пробегом от BMW оказались также и самыми востребованными — 26,1% от всего спроса. При этом средняя цена кабриолета этой марки составила 5 млн 200 тысяч рублей. На второй строчке рейтинга – Daihatsu с 18,5% спроса. При средней цене кабриолета в 930 тысяч рублей она стала самой бюджетной в Топ-5 по спросу. Третье место по доле занимает марка Mercedes-Benz с 15,4%. Средняя цена на авто со складывающимся верхом этой марки – 3 млн 800 тысяч рублей. Кроме этих марок в Топ-5 вошли Toyota (11,4%) и Bentley (6,8%). Bentley стала самой дорогой в топе — 55 млн рублей. Средняя цена кабриолета с пробегом Toyota — 1 млн 250 тысяч рублей.

Наиболее востребованным среди конкретных моделей кабриолетов стал компактный родстер Daihatsu Copen. Его доля в спросе – 18,5%, а средняя цена – 930 тысяч рублей. На втором месте — двухдверный кабриолет BMW третьей серии (16,6%) со средней ценой 990 тысяч рублей. На третьей строке — лёгкий спортивный родстер люкс-класса Mercedes-Benz SL с долей 8,9% и ценой 6 млн 490 тысяч рублей. Четвертой в числе наболее востребованных моделей стало японское купе Toyota Soarer (7,7%) по цене 1 млн 250 тысяч рублей. Замыкает новосибирскую пятерку популярности люксовый кабриолет Bentley Continental GT. Его цена составила 55 млн рублей, а доля в спросе — 6,8%.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, какой готовый бизнес можно купить сегодня в Новосибирске.