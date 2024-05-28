На промплощадке в левобережье Новосибирска начинается строительство складского комплекса. Осушение и стабилизацию почвы на участке генподрядчик проводит при помощи золы-уноса. В Сибири в регионах присутствия СГК — это пилотный проект такого применения продукта сгорания угля.

Как сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК), новосибирские ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 планируют отгрузить суммарно почти 5 тысяч тонн золы-уноса на площадку строительства складского комплекса площадью 30 тысяч кв. метров в промышленной зоне Новосибирска: материал нужен для стабилизации грунта и улучшения его способности выдерживать вес.

По данным генподрядчика строительства, в европейской части страны для стабилизации грунта применяют известняк, но в Сибири это слишком дорогостоящий вариант — за счет удаленности от сырьевой базы. Адекватной заменой стало применение буроугольной золы-уноса: она также устраняет избыточную влагу, придает грунту устойчивость.

Золу-унос с ТЭЦ на площадку ежедневно завозят три герметичные цистерны, суммарно это около 90 тонн в день. Теплоэлектростанции поставили генподрядчику уже около двух тысяч тонн материала, оставшийся объем будет отгружен в ближайший месяц. После выгрузки зола смешивается с грунтом и распределяется по площадке: всего для строительства нового склада требуется порядка 10 таких слоев.

Применение золы-уноса для стабилизации грунтов — пилотный проект для Сибири в регионах присутствия энергокомпании. До сих пор продукт использовали производители строительных блоков, бетонов, железобетонных изделий, сухих строительных смесей и гидроизоляционных материалов, цемента.

Всего ТЭЦ и ГРЭС СГК в регионах Сибири за 4 месяца 2024 года реализовали суммарно 47 тыс. тонн золы-уноса — с приростом 19% к аналогичному показателю прошлого года. Продажи золы-уноса новосибирскими ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 увеличились за 4 месяца прошлого года на треть — до 30 тысяч тонн.

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