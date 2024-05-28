Следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий на полицейского из Татарска, сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Новосибирской области. Сотрудник органов скрыл обнаруженный гражданином подпольный игорный клуб.

По данным следствия, в июле 2023 года житель Татарска обратился в органы МВД с заявлением об организации незаконной азартной деятельности на территории города. Сотрудник полиции, установив факт незаконной организации азартных игр в игровом клубе на улице Ленина в городе Татарск, из личной заинтересованности принял меры к сокрытию преступления.

Он поручил подчиненному сотруднику убедить заявителя изменить показания, не сообщать об организации азартной деятельности, а после самого заявившего привлекут к ответственности за заведомо ложный вызов.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ, против полицейского возбуждено дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства, из иной личной заинтересованности). В случае подтверждения вины ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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