Исследовательский центр Зарплаты.ру опросил новосибирских студентов колледжей и вузов и узнал, планируют ли они подрабатывать на летних каникулах и сколько хотят заработать. Как оказалось, найти себе временную занятость на лето планируют две трети опрошенных.

Опрос проводился с 13 по 21 мая среди студентов в возрасте 17-19 лет по всей России, в общей сложности на вопросы ответило более двух тысяч человек. По данным исследования, среди новосибирских студентов планируют подработать этим летом 60% респондентов. В тройку наиболее популярных профессий для подработки вошли кассиры, курьеры и официанты — отдать предпочтение такой занятости планируют 14, 13 и 10% участников опроса соответственно. В десятке также оказались репетиторы, работники колл-центров, продавцы, комплектовщики товаров, бухгалтеры, промоутеры и фотографы. 14% ответивших готовы рассмотреть любые предложения подработки с хорошей оплатой и не имеют четких предпочтений по направлению работы.

Среди причин подработки респонденты называли (множественный выбор вариантов ответа): возможность накопить деньги – 71%, материальную подстраховку – 57%, отсутствие занятости летом – 27%, желание помочь родителям – 34%, необходимость рассчитаться с долгами – 16%, заработок для оплаты обучения – 13%, а для 11% подработка – это хобби.

По данным опроса, 16% студентов планируют заработать до 20 тысяч рублей, 30% – от 20 до 40 тысяч рублей, 21% – от 40 до 60 тысяч рублей, 7% – от 60 до 80 тысяч рублей, 13% – от 80 до 100 тысяч рублей, 13% – более 100 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в половине новосибирских компаний отдают предпочтение внутренним кандидатам при найме руководителей.