В 1 квартале 2024 года Росбанк продемонстрировал рост по ключевым направлениям корпоративного бизнеса в Западной Сибири. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, корпоративный кредитно-документарный портфель увеличился в 1,6 раза. Спрос на кредитные средства со стороны клиентов сохраняется на уровне 2023 года и преимущественно направлен на пополнение оборотного капитала.

Банк развивает сотрудничество с компаниями всех отраслей региона, с недавнего времени начал работать с проектным финансированием строительства жилья в соответствии с 214-ФЗ. В то же время Росбанк продолжает успешно наращивать объем пассивов корпоративных клиентов.

Как отмечается по состоянию на 1 апреля 2024 года, объем средств среднего и крупного бизнеса Западной Сибири, размещаемых в Росбанке, увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год количество компаний среднего и крупного бизнеса, выбирающих Росбанк в качестве своего финансового партнера, увеличилось на 35%.

«В 2024 году команда Западной Сибири продолжает демонстрировать уверенную динамику по всем ключевым направлениям корпоративного бизнеса. Основным драйвером роста является увеличение клиентской базы, что находится в логике нашего курса по увеличению доли присутствия Росбанка на рынке региона. Мы сохраняем фокус на цифровизацию бизнес-процессов и продуктовую трансформацию, чтобы обеспечить эффективную работу в новых рыночных условиях», — комментирует директор по работе с корпоративными клиентами Росбанка в Западно-Сибирском регионе Леонид Навицкий.