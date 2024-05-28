Глава Новосибирской области сообщил, что региональные власти рассматривают вариант сотрудничества с белорусскими коллегами для развития метро Новосибирска. По его словам, в областном правительстве «серьезно присматриваются» к проектировщикам и метростроителям из Минска.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что видит перспективу для совместной работы российских и белорусских специалистов над дальнейшим развитием сети новосибирского метрополитена. В интервью, которое глава региона дал агентству «Sputnik Беларусь», он назвал тему развития метро Новосибирска одной из тех, где «точно могут произойти соприкосновения» в плане совместной работы с коллегами из соседней республики.

Травников напомнил, что Новосибирску на проектирование новых станций метро и их постройку выделили более 1 миллиарда рублей из областного бюджета, однако, в связи с тем, что городская подземка долгие годы, по факту, не развивалась, местные организации утратили необходимые компетенции. По словам губернатора, для успешного выполнения поставленных задач по расширению новосибирского метрополитена, областные власти стали ориентироваться на возможности специалистов из других регионов.

Ранее мы сообщали, что последняя из построенных на данный момент станций новосибирского метро «Спортивная», открытия которой новосибирцы ждут с осени 2022 года, получила положительное заключение госэкспертизы. Также стало известно, что новосибирскому метро в этом году не хватает треть миллиарда рублей на текущий ремонт.