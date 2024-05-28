В Кировском районе и Центральном округе Новосибирска вводятся новые ограничение движения автомобильного транспорта, сообщает пресс-центр городской администрации. Причиной, традиционно, станут разнообразные ремонтные работы.

С 27 мая по 1 июня на 10 метров из-за работ по восстановлению благоустройства сужается проезжая часть улицы Немировича-Данченко в районе здания № 32. Кроме этого с 27 мая по 6 июня на 6 метров сужен парковочный карман вдоль проезжей части улицы Кропоткина в районе зданий № 263 и 263/1, а также проезжая часть улицы Деповской в районе здания № 108/1 на ул. Кропоткина — ее ширина временно станет меньше на 4 метра. Данные ограничения связаны уже с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассах.

Помимо этого, с 27 по 29 мая будет закрыта проезжая часть улицы Каменской и на 2 метра сужена проезжая часть улицы Некрасова в районе жилого дома № 35 на последней из-за ремонтных работ на электрокабеле, которые будет проводить АО «РЭС».

Ранее мы рассказывали, что в Кировском районе Новосибирска закроют проезд по дублеру ул. Петухова.