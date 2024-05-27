Новосибирцам предлагают выбрать проект благоустройства Инюшенского бора

Территория Инюшенского бора в Новосибирске вошла в нацпроект «Формирование комфортной городской среды» по итогам голосования в 2018 году. В 2023 году был разработан дизайн-проект благоустройства, однако, он не прошел общественные обсуждения. Поэтому новосибирцам предложено выбрать один из трёх вариантов.

«Бор находится в Октябрьском районе между улицей Выборная и рекой Камышенка. Место очень живописное, есть разные мнения о том, каким оно должно быть. Некоторые горожане высказываются за сохранение бора в его нынешнем природном виде», — написал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Предложенные варианты благоустройства выглядят следующим образом:

проект с разнообразными элементами благоустройства

проект с минимальным набором мероприятий по благоустройству

проект по обновлению только зелёных насаждений

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Согласно информации, размещенной на сайте «Госуслуги», голосование пройдет с 27 мая до 10 июня 2024 года.

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