Мэрия Новосибирска закупит в лизинг дорожную технику на 2,1 млрд рублей

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска закупит в лизинг дорожную спецтехнику на сумму более 2,1 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 180 945 121,18 ₽. Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 июня 2024 года.

В техническом задании говорится, что автопарк специализированной техники Новосибирска пополнится следующими единицами: вакуумные подметально-уборочные машины, экскаваторы-погрузчики, комбинированные дорожные машины и ковшовые погрузчики.

Техника предназначена для эксплуатации МКУ «ДЭУ Советского района», МКУ «Первомайское», ДЭУ №1,3,4,6, а также МКУ «Дзержинка». Финансирование будет осуществляться за счет бюджетов учреждений на грядущие 5 лет.

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