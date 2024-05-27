Корпорация развития Енисейской Сибири и ООО «Седьмая высота» подписали соглашение о сопровождении инвестпроекта «Аргыджекские горные приключения». Проект предполагает создание всесезонного туристического центра на горе Аргыджек в Манском районе Красноярского края. Объём инвестиций составляет 1,5 млрд рублей, в рамках реализации проекта создадут более 1500 новых рабочих мест. Срок реализации проекта – 2024-2029 гг, сообщает пресс-служба корпорации.

Гора Аргыджек расположена в 200 км от Красноярска и является одной из самых высоких точек в регионе — 1 523 метра над уровнем моря. Склоны Аргыджека отлично подходят для занятий горным туризмом, фрирайдом и горнолыжным спортом, который особенно перспективен в данной локации благодаря аномальным снегопадам.

В рамках реализации проекта предусмотрено строительство объекта размещения, пункта питания, организация мест отдыха, пункта проката снаряжения, горнолыжных трасс и подъемников, велосипедных и пеших маршрутов, медицинского пункта и других объектов, необходимых для комфортного и безопасного отдыха туристов. Также инициаторы проекта планируют заняться организацией и проведением экологических мастер-классов и образовательных программ.

Между ООО «Седьмая высота» и администрацией Манского района подписано соглашение о социально-экономическом партнёрстве. В настоящее время муниципалитет активно содействует в решении земельного вопроса для строительства первой фазы проекта.

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