Сделать карьеру проще в логистических и IT-компаниях: каждый второй работодатель предпочтет повысить своего сотрудника, вместо того чтобы принять управленца со стороны — таковы результаты опроса представителей предприятий и организаций из Новосибирска, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Согласно исследованию, в 47% компаний отдают предпочтение внутренним кандидатам при найме руководителей. 15% работодателей предпочитают нанимать управленцев со стороны. В 37% организаций на руководящие должности одинаково часто назначают как внутренних кандидатов, так и пришедших извне.

Среди работодателей из разных отраслей внутренних кандидатов назначают на руководящие должности чаще всего в сферах логистики и информационных технологий (по 53%). Тех, кто отдаёт предпочтение внешним кандидатам, сравнительно немного в рассмотренных отраслях, и все же чуть больше их в сфере услуг (18%).

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области спрос на кадровиков за год увеличился в полтора раза.