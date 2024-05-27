«Единая Россия» определила победителей предварительного голосования, по результатам которых партия поддержит кандидатов на довыборах в горсовет Новосибирска и региональный парламент.

26 мая ЕР завершила электронные праймериз, по итогам которых партия поддержит кандидатов на дополнительных выборах в областное Заксобрание и Совет депутатов Новосибирска.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что основной претендент на выдвижение в ГС от ЕР по округу № 45 в Новосибирске — 52-летний предприниматель и секретарь отделения ЕР в Советском районе города Дмитрий Селезнев. Именно он и победил в праймериз по этой территории.

Как прогнозировал «Континент Сибирь», лидером предварительного голосования ЕР среди претендентов на выдвижение в региональное ЗС по округу № 3 (Куйбышевский район области) стал 43-летний владелец компании «Каинсктранс», специализирующейся на пассажирских перевозках, бывший депутат Куйбышевского горсовета, единоросс Сергей Смирнов. Он возглавляет Куйбышевский филиал движения «Совет отцов», является помощником депутата Госдумы от ЕР Олега Иванинского.

Кампания в ГС на округе №45 в Советском районе Новосибирска обещает быть конкурентной. Территория освободилась после того, как прежний депутат от этой территории Наталья Пинус покинула Россию и сложила депутатские полномочия. На вакантное место в ГС претендует бывшая помощница Пинус, председатель Совета научной молодежи СО РАН Елизавета Лидер. Она пойдет на довыборы при поддержке депутата Госдумы Александра Аксененко («Справедливая Россия»). «Континент Сибирь» сообщал, что баллотироваться в ГС планируют известный в новосибирском Академгородке (Советский район Новосибирска) журналист, активист Ерлан Байжанов и бизнесмен, член региональной Общественной палаты Михаил Большов. Вероятнее всего, Дмитрий Селезнев от ЕР не собирается всерьез бороться за депутатское кресло.

Округ № 3 в Заксобрании освободил бывший единоросс Владимир Лаптев, отбывающий срок за мошенничество. ЕР рассчитывает сохранить территорию за собой, выставив на довыборы помощника Олега Иванинского Сергея Смирнова.

Довыборы в ГС Новосибирска и региональное ЗС должны пройти в сентябре 2024 года. Официально областные и городские депутаты запустят кампании на сессии в июне.