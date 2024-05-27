В Новосибирске зафиксирован существенный рост ДТП с электросамокатами

В Новосибирске стали чаще фиксироваться случаи ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в большей степени с участием электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«С апреля месяца текущего года на территории города Новосибирска зарегистрировано 15 ДТП с участием СИМ, в которых 16 человек получили травмы различной степени тяжести, из них 4 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет», — говорится в сообщении.

Почти в половине случаев ДТП произошли в зоне пешеходных переходов, где водители электросамокатов пересекали проезжую часть не спешившись. Стоит отметить, что за аналогичный период прошлого года в городе было зафиксировано только две подобных аварии.

В целях профилактики таких дорожно-транспортных происшествий, сотрудники Госавтоинспекции ведут активную пропаганду ПДД среди пользователей СИМ на городских улицах. Проводят профилактические беседы и вручают тематические памятки.

Как ранее писал «Континент Сибирь», 4 из 10 жителей Новосибирска, по данным опроса SuperJob, считают, что сервисы аренды электросамокатов следует запретить. Основными причинами такого отношения стали отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, которую создают пользователи сервисов кикшеринга.

Напомним также, что отношения с кикшеринговыми компаниями в Новосибирске складывались не гладко. Власти города регулировали правила пользования электросамокатами, маршруты передвижения, их скорость и стоянки.