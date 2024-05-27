В Алтайском крае появится склад за 5 млрд рублей в 2026 году

Алёна Золотова
 
В Алтайском крае появится склад за 5 млрд рублей в 2026 году
Фото Михаила Перикова из архива "Континента Сибирь"

Вблизи Чуйского тракта Алтайского края возведут складской комплекс за 5 млрд рублей. Компания IBC Global планирует построить его к 2026 году.

«В Алтайском крае появится крупный складской комплекс на 90 тыс. кв. м. <…> Первая очередь будет завершена в 2025 году, при этом две трети строящихся площадей уже законтрактованы. Общий объем вложений в проект составит 5 млрд рублей», — сообщили агентству ТАСС в компании. 

Как сообщил управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов, первая очередь рассчитана на 35 тыс. кв.м — ее введут в эксплуатацию в 3 квартале 2024 года. Вторая очередь комплекса на 52 тыс. кв.м  — спустя 2 года. 

По словам представителя IBC Global, комплекс расположится вблизи Чуйского тракта и железнодорожных путей. Это связано с тем, что в 2023 году Алтайский край столкнулся с большим спросом на склады, особенно со стороны онлайн-ритейла и маркетплейсов.

Напомним, что ранее стал известно о планах создать туристический ж/д маршрут по Сибири.

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