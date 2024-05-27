Экс-начальника дептранса мэрии Новосибирска не выпустили из СИЗО

Новосибирский областной суд оставил без изменений меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константина Васильева. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Напомним, по данным областной прокуратуры, Васильев без проведения проверочных мероприятий, в отсутствие подтверждающих целевое использование денежных средств документов и готовой проектной документации, согласовал отчет муниципального предприятия «МЕТРО МиР», содержащий недостоверные сведения о выполнении работ по разработке проектно-сметной документации на сумму 48 млн рублей. В дальнейшем мер к возврату субсидии не принял.

Константин Васильев возглавил дептранс Новосибирска, перейдя на эту должность с поста председателя правления АО «Банк Акцепт» осенью 2021 года. В ноябре 2023 года уволить главу департамента потребовали городские депутаты, выступившие с резкой критикой состояния дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирска.

В марте 2024-го силовики задержали чиновника по подозрению в превышении должностных полномочий, позже суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу с учетом продлений до 20 августа текущего года. Адвокат фигуранта просил отменить обжалуемое постановление и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

После увольнения Васильева, главой дептранса была назначена его заместитель Олеся Богомазова, которая впоследствии тоже оказалась в СИЗО по делу о получении взяток. В настоящий момент исполняющим обязанности начальника департамента назначен Владимир Кондауров.