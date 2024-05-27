Делегация новосибирской компании «Папийон», производителя высокотехнологичных функциональных медицинских кроватей, посетила международную выставку Американской психиатрической ассоциации, посвященную вопросам психологической помощи и реабилитации. О своих впечатлениях от делового мероприятия и от Нью-Йорка, а также о перспективах выхода на зарубежный рынок в интервью «Континенту Сибирь» рассказал руководитель компании «Папийон» ИГОРЬ МЕНДЗЕБРОВСКИЙ.

Ежегодная международная выставка-конференция Американской психиатрической ассоциации (American Psychiatric Association — APA) в 2024 году проводилась с 4 по 7 мая в конференц-центре Джейкоба Джавитса в Нью-Йорке, США. Темой мероприятия была борьба с зависимостью и выстраивание курса от профилактики к выздоровлению

— Игорь, расскажите, что это была за выставка? Вы приехали туда по приглашению организаторов или приняли решение об участии самостоятельно, исходя из своих задач?

— АПА — выставка по психологии и реабилитации, первая для нас в этом году, открывшая цикл международных выставок, в которых компания «Папийон» планировала принять участие. Мы производим средства реабилитации, медицинские кровати для интенсивной терапии и реабилитации, и нам, естественно, интересны и зарубежные рынки. На этих рынках мы имеем максимальную доходность и продаем нашу продукцию значительно дороже, чем на внутреннем рынке. Для компании очень важно понимать, что происходит в индустрии реабилитации, как она выглядит «с их стороны», какой видится в динамике и в развитии, куда зарубежные коллеги собираются дальше двигаться. Нам было интересно, какие средства реабилитации там применяют, и можем ли мы интегрировать свои средства реабилитации в их рынок. Исходя из этих задач и принимали наше осознанное решение о посещении этого форума.

Компания «Папийон» — производитель российской линейки высокотехнологичных функциональных медицинских кроватей. Основана в 2020 году в новосибирском Академгородке. Разработчики компании интегрировали в медицинскую кровать технологии автоматизации протокола бокового переворота лежачего пациента на 180 градусов, что стало ноу-хау на отечественном и мировом рынке медицинских кроватей. Компания является резидентом технопарка Новосибирского инновационного фонда и участником Сколково

— Насколько представительной является эта выставка? Специалисты из каких стран в ней участвовали? Были ли коллеги из России?

— Из России, кроме нас, не было других компаний. Основным направлением этой выставки-конференции было решение психологических задач, которые стоят перед индустрией реабилитации. Наш сегмент был, скажем так, заведения, где пациенты проходят реабилитацию. Собственно необходимые им средства реабилитации мы и представляли. Были также представлены европейские компании, производители медицинских кроватей, большая тройка американских компаний (Abbott Laboratories, Medtronic plc, Stryker Corporation — «КС»), выпускающих медицинское оборудование. Ну и мы — приехали скромно, но заявили о себе громко.

— Вы свою продукцию привезли на выставку и представили? Насколько в итоге было полезным это мероприятие?

— Нет, мы свои кровати не смогли привезти. Сейчас тяжёлая логистика. Виртуально всё показали, что у нас есть. В целом выставка прошла для нас хорошо, никакого негатива в свой адрес мы не встречали. Пообщались с представителями ассоциации, с больницами, с другими производителями. Искали дистрибьюторов, которые готовы поставлять и реализовывать нашу продукцию. По итогам выставки сейчас ведем переговоры, есть заинтересованность для домов престарелых в Европе. Компания, которая строит сейчас такой дом в Болгарии, заинтересована, потому что наша продукция стоит до трёх раз дешевле даже с большим функционалом, чем у конкурентов.

— Ваше представление об отрасли медицины и реабилитации в США после этой поездки как-то изменилось либо вы утвердились в своих оценках?

— Моё мнение всегда состояло в том, что американская медицина для средних американцев не очень доступна, наша же медицина намного доступнее. Медицина в США кардинально отличается, потому что она в этой стране страховая, а у нас государственная. Соответственно, в американском рынке очень много денег, страховые компании туда активно инвестируют и там всё очень дорого. То, что мы можем продавать свою продукцию в США по высокой цене, для нас хорошо. Америка в рамках импортно-экспортной деятельности намного более благосклонна к нам, нежели Европа, где всё в высокой степени политизировано. А американцам всё равно, потому что в этой стране всё про бизнес. Страховой компании вообще не важно, откуда ты, если ты предоставляешь изделие, которое решает их задачи и стоит дешевле.

— По итогу этой поездки как-то трансформировались ваши взгляды на развитие компании?

— Нет. Мы базово выстраиваем наше производство на нашей территории, так и планируем дальше двигаться в этом направлении — разрабатываем и производим в Новосибирске. То, что у нас есть желание продавать продукцию на экспорт, считаю это логичным. Наш чешский конкурент, компания LINET, имеет 180 представительств по миру, они продают более 100 тысяч кроватей в год разного ценового диапазона — от простых лежанок до высокотеха. Они производят в Чехии, продают по всему миру. У американских производителей — разработка в Ирландии, один завод в Америке, второй — в Турции. Вообще, это очень ёмкий рынок высокотехнологичных кроватей, и наша компания планирует занять на нём своё положение и поставлять отечественные кровати. Единственное в чем мы пока отстаем — это дизайн. Но мы над этим усиленно работаем — отдельно выделено направление промышленный дизайн. Мы сформировали подразделение внутри компании, которое решает также задачи сторонних заказчиков. Так что мы догоним их в плане дизайна.

— Не смущает непростая геополитическая ситуация?

— Я думаю, что в течение трёх лет после нашей победы всё успокоится, и все рынки восстановятся. Компании из самых разных стран даже сейчас ищут любую возможность продавать нам. Последняя выставка, которая на днях закончилась в Казахстане, — яркий тому пример: на ней были представлены все компании, которые ушли с нашего рынка, и они не скрывали своего желания продавать нам свою продукцию в рамках параллельного импорта. А мы хотим продавать им. Если же они не позволят, то надо, чтобы и мы не дали им продавать. В торговле должен быть баланс.

После того, как они тридцать лет нам продавали свою высокотехнологичную продукцию, теперь пришло наше время продавать им такие товары. В этом позиция нашей компании. На высокотехнологичных продуктах максимальная добавленная стоимость, и теперь мы хотим зарабатывать на них, как они когда-то зарабатывали на нас. Мы не стесняемся того, что мы из Сибири, что мы российская компания. Надо, чтобы это никого не смущало, чтобы, наоборот, европейцы и американцы были готовы к тому, что мы будем заходить в этот сегмент.

— Не рассматриваете ли вы в перспективе азиатский рынок?

— Пока не рассматриваем. Важным фактором проникновения медицинского изделия на любой из рынков является работа с документами — получение разрешительной документации, которая действует на той или иной территории. Здесь очень разные сроки и стоимости. В Российской Федерации мы получаем регистрационное удостоверение, и это означает, что мы можем продавать у нас и в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Процесс занимает несколько лет, у нас занял около трех лет. В Европе это занимает три-четыре года, в Евросоюзе под каждую страну надо проходить дополнительное исследование. На американском рынке получение разрешительной документации занимает около года. Азия же, с этой точки зрения, для нас пока не понятна.

— Возвращаясь к выставке, были ли сложности с оформлением документов, прохождением границ?

— Сложностей не было, нигде никаких запинок. Этим американский рынок отличается от европейского. Американцам без разницы, кто к ним приехал: бизнес хочет зарабатывать, хочет снижать свои издержки, стоимость эксплуатации оборудования. В Европе не так — мы с ними пообщались на выставке, они очень прохладно к нам относятся. Ничего страшного — придёт и их время покупать нашу отечественную продукцию.

— Какие ещё международные форумы собираетесь посетить в этом году?

— В мае прошли американская и казахстанская (в Алма-Ате). Московская выставка «Военно-полевая хирургия» 30-31 мая, далее: Крым, Ростов, большая завершающая выставка «Здравоохранение» в декабре в Москве. Порядка шести выставок в этом году, и в начале следующего года будет большая выставка отрасли здравоохранения в США. Планируем поехать туда с изделием, если решим все вопросы с логистикой: везти изделие туда можно сейчас только самолетом через Казахстан — Стамбул — Майами. Доставка обходится порядка 15-20 тысяч долларов.

— Ну и заключительный вопрос: какие впечатления от Нью-Йорка?

— Я в Америке был далеко не впервые и, надо отметить, только укрепился в своём мнении, впечатлениях и оценках. По моим личным ощущениям, как Нью-Йорк превращался в помойку и наркоманский притон, так он и превращается. Когда идёшь по улице, ощущаешь запах употребления каннабиса и невольно становишься пассивным участником процесса. Мне это категорически не нравится. Плюс странное метро, где ты не чувствуешь себя в безопасности. Конечно, есть места, где куча полиции, всё красиво, но стоит только спуститься пониже…