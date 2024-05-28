Как летать с комфортом?

Меня часто спрашивают: «Как слетать в отпуск, чтобы после перелета не требовался новый отпуск?» И с каждым годом тема повышения комфорта авиаперелетов все актуальнее. Не случайно авиационная медицина становится все более важной сферой медицинской науки. На высоте на организм влияют множество факторов: изменение давления, снижение уровня кислорода, ускорение, укачивание, радиация, высота, шум, свет, вибрация, пониженная влажность, ограниченное пространство. Не удивительно, что после перелета мы ощущаем себя немного разбитыми и уставшими. Давайте разбираться, как подготовиться к авиапутешествию заранее, чтобы полет доставил только приятные эмоции.

Спим. Любой авиационный врач подтвердит, что подготовку к перелету лучше начинать накануне и хорошенько выспаться. Достаточное количество сна – хороший фактор для нашей нервной системы. Вы будете меньше волноваться, легче справляться с предполетным стрессом, проще реагировать на неудобства. Хороший полноценный долгий сон накануне словно добавляет организму запас прочности. Даже если в самолете выспаться не получится, вы быстрее восстановитесь.

Едим. Что касается еды, то за день до полета нужно полностью исключить все газообразующие и соленые продукты. Первые напомнят о себе во время перелета – как известно, объем любого газа на высоте увеличивается почти вдвое. Вторые задержат в организме воду, а значит отеков будет избежать сложнее. Едим легкую белковую пищу в небольших объемах – омлет, курицу на пару, блюда из рыбы. Самое главное – пьем достаточное количество воды, не менее 30 мл на килограмм веса. Такой питьевой режим важно сохранять и в день перелета.

Гуляем. Некоторые пассажиры стараются перед полетом сходить в спортзал и интенсивно потренироваться, чтобы компенсировать долгое сидение в кресле. Это неправильно! Интенсивных силовых нагрузок лучше избегать, поскольку нагруженные мышцы нуждаются в дополнительном кислороде. На высоте организм столкнется с недостатком кислорода, и натренированные мышцы могут обделить другие органы и системы, в частности головной мозг. А вот пешие прогулки будут очень кстати. Он помогают насытить организм кислородом, снижают неприятные ощущения в области шеи и позвоночника. Можно погулять в парке и сделать легкую гимнастику и растяжку. Это поможет в полете чувствовать себя бодро и комфортно. Также отличный вариант физической нагрузки – плаванье в бассейне.

Собираем необходимые вещи. Залог приятного путешествия – правильно собранный несессер. Девушки обычно относятся к сбору косметички более внимательно и не забывают положить увлажняющие патчи под глаза, бальзам для губ, термальную воду. Однако есть вещи, которые стоит брать с собой всем, независимо от пола: беруши, крем для рук, антисептические салфетки, увлажняющие капли для глаз, мягкие носки, леденцы, жвачку, протеиновый батончик для перекуса. А самое главное, если вы принимаете какие-либо медикаменты, не забудьте взять их в ручную кладь.

Одежда. Главное, о чем стоит здесь упомянуть — это компрессионные чулки. Очень рекомендую ими пользоваться, вне зависимости от вашего пола и возраста. Степень компрессии поможет подобрать врач или эксперт сервиса «Летать здорово!». Компрессионные чулки препятствуют тромбообразованию, к тому же в них ноги отекают меньше. При этом важно помнить, что снимать чулки после приземления нужно через 2-3 часа, когда давление после перелета придет в норму. Собираясь в полет, помните об удобной одежде из натуральных тканей без сдавливающих элементов. Обязательно возьмите с собой худи с капюшоном и антибликовые очки для электронных устройств.

В аэропорту. Главная задача в аэропорту – не тревожиться и сохранять концентрацию. Постарайтесь приехать пораньше, чтобы не нервничать из-за возможного опоздания. Ни в коем случае не пейте для успокоения алкоголь – он в разы усилит обезвоживание организма. Если вылет в ночное время, то постарайтесь дистанцироваться от источников яркого света и шума. Ни в коем случае не пейте для успокоения алкоголь – он в разы усилит обезвоживание организма, а также повысит уровень раздражительности и стресса.

На борту. Во время полета продолжайте пить воду – примерно стакан в час. Откажитесь от газированных напитков, соков, соленой и сладкой пищи. Если чувство голода есть, то старайтесь выбрать из предложенной на борту еды легкий белковый вариант. Если пользуетесь гаджетами или читаете, то через каждые полчаса делайте специальную гимнастику для глаз (ей могут обучить эксперты сервиса «Летать здорово!»). Каждый час стоит вставать, разминаться и прогуливаться по салону.

После полета. Не геройствуйте! Помните, что авиаперелет – серьезное испытание организма на прочность. Если лететь пришлось ночью, и перелет был долгим и беспокойным, то ни в коем случае по прилету не садитесь сразу за руль. Воспользуйтесь такси или поспите 45 минут, — в каждом аэропорту есть капсульный отель. Если перелет нарушил ваш привычный распорядок сна, то последующие двое суток ваш сон должен быть более долгим.

Сделайте предполетный чек-ап! Я всегда советую плановую проверку здоровья приурочивать к отпуску. Во-первых, это удобно – точно не забудешь, а во-вторых, вся информация о здоровье перед полетом будет актуализирована. Помните, факторы высоты усиливают многие симптомы и состояния, поэтому о повышенном холестерине или недостатке витаминов группы «B» лучше знать до полета и проконсультироваться с экспертами. Приятного отпуска!