Сибирский застройщик повысит эффективность работы в рамках нацпроекта

Строительная организация «СМРстрой» стала участником нацпроекта «Производительность труда» и начала внедрять бережливые технологии. В компании планируют ускорить темпы строительства и упорядочить внутренние процессы.

Компания «СМРстрой» является генеральным подрядчиком на объектах строительства и производит строительно-монтажные работы по строительству жилых домов, школ, детских садов. Третья компания из группы компаний «Первый строительный фонд», которая вступила в нацпроект.

Оптимизацию на предприятии начнут с процесса возведения этажа монолитного многоквартирного дома с наружными, внутренними стенами и перегородками из кирпича. В качестве площадки для работы выбрали строящийся ЖК «Флагман Холл» на ул. Заречного.

«Наша организация – одна из лидеров строительного рынка региона, но наша задача –совершенствоваться и достигать новых целей. Глобальная цель в проекте – произвести на 5-15% больше продукции – количества этажей – в единицу времени. Также хочется, чтобы сотрудники получили новые компетенции и тиражировали полученный опыт на все сферы деятельности предприятия», – говорит директор ООО «СМРстрой» Дмитрий Цыбизов.

Он отметил, что в оптимизации нуждаются сроки выдачи и качество рабочей документации, логистика поставок, внутренняя дисциплина, размещение складского хозяйства на строительной площадке. Вместе с экспертами регионального центра компетенций Корпорации развития Новосибирской области коллектив предприятия проведет диагностику всех процессов, выявит потери и будет их устранять.

«Рост производительности труда повышает уровень заработной платы. Будет отмечена работа участников рабочей группы, также мы найдем ресурсы для роста заработной платы сотрудников со сдельной зарплатой, инженерно-технического персонала», – добавил Дмитрий Цыбизов.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что сибирский завод нарастил производство благодаря нацпроекту.