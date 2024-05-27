В Сибири появится туристический железнодорожный маршрут

2 июля в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве будет презентован межрегиональный проект по организации железнодорожного туристического маршрута по городам Сибири.

Разработчиком проекта выступает межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское cоглашение» (МАСС).

«К туристическому потенциалу Сибири проявлен интерес со стороны не только жителей других федеральных округов, но и сибиряков. Растущий интерес подтверждается и данными Росстата – по итогам 2023 года Сибирский федеральный округ занял второе место по динамике роста турпотока», – сказал глава Республики Алтай, председатель координационного совета МАСС по туризму Олег Хорохордин. Его слова цитирует пресс-служба МАСС.

Олег Хорохордин подчеркнул необходимость «раскрутки» бренда территории в том числе путем формирования межрегиональных туристических продуктов – таким может стать железнодорожный туристический маршрут, который, как предполагается, пройдет по регионам Сибирского федерального округа. В каждом из городов предусмотрена экскурсионная программа на один или несколько дней, а переезды – в ночное время.

Председатель исполкома МАСС Геннадий Гусельников уточнил, что необходимо выработать единый подход и ценовую политику, а «Российские железные дороги», в свою очередь, готовы предоставить вагоны, но при условии их выкупа.

Напомним, что ранее в Новосибирске отметили 70-летие улицы Богдана Хмельницкого.