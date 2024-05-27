Прокуратурой Ленинского района города Новосибирска с привлечением специалистов Ростехнадзора, Роспотребнадзора, государственной инспекции труда проведена выездная проверка на площадке, где произошло опрокидывание стрелы подъемного крана вблизи детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, что в апреле текущего года при строительстве многоквартирного дома по адресу: ул. Рельефная, 102/2 к4 стр. произошла авария, на подъемном кране оторвалась стрела и вместе с грузом упала на строительную площадку. В непосредственной близости со стройкой расположен детский сад «Калейдоскоп», воспитанники которого в это время находились на прогулке. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время башенный кран, на котором произошел сбой в работе, демонтирован. Строительно-монтажные работы продолжены одним башенным краном, который располагается от детского сада на расстоянии, соответствующем требованиям законодательства.

«В ходе проверки на строительной площадке выявлены нарушения требований градостроительного законодательства, законодательства о промышленной безопасности и охране труда. В отношении застройщика, технического заказчика, подрядчика и их сотрудников прокуратурой района возбуждено 11 дел об административных правонарушениях по ч. 1 и ч. 3 ст. 5.27.1, ч. 1 ст. 9.4, ч. 1. ст. 9.1 КоАП РФ, руководителям внесены представления об устранении причин и условий, допущенных нарушений закона», — говорится в сообщении ведомства.

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