В мэрии Новосибирска назначили нового врио начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Им стал Владимир Кондауров.

Как подтвердил «Континенту Сибирь» начальник департамента информполитики новосибирской мэрии Михаил Столяров, на должность исполняющего обязанности начальника транспортного департамента городской администрации назначен Владимир Кондауров, занимающий пост замначальника департамента и руководящий городским управлением пассажирских перевозок.

Владимир Кондауров стал уже вторым «исполняющим обязанности» в транспортном департаменте с конца прошлого года: Олеся Богомазова, занимавшая должность заместителя начальника транспортного департамента новосибирской мэрии, приказом от 18 декабря 2023 года была назначена исполняющим обязанности руководителя этого департамента после увольнения Константина Васильева. Однако, долго проработать на новой должности ей не удалось: в середине мая она была задержана и арестована по подозрению в получении взятки. Сам же Васильев в настоящий момент тоже заключен под стражу по подозрению в превышении должностных полномочий.

Напомним также, что 16 апреля текущего года полиция задержала руководителя ПАТП-4 Новосибирска и предшественника Константина Васильева на посту главы дептранса — Романа Дронова. 17 апреля под домашний арест был отправлен и бывший директор МБУ «Горсвет» Константин Анакин, а 18 апреля мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана в отношении бывшего директора ГБУ Новосибирской области «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение» Дмитрия Мальцева.

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