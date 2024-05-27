В Новосибирске разрабатывают маршрут впечатлений вокруг озера Жемчужина Сибири

27 мая, Понедельник

15:53

В Новосибирске зафиксирован существенный рост ДТП с электросамокатами

15:22

В Алтайском крае появится склад за 5 млрд рублей в 2026 году

14:50

Экс-начальника дептранса мэрии Новосибирска не выпустили из СИЗО

14:04

В Сибири появится туристический железнодорожный маршрут

13:35

Стало известно имя очередного временного руководителя новосибирского дептранса

13:12

Прокуратура завела 11 дел после падения стрелы подъемного крана у детского сада в Новосибирске

12:41

Правую часть путепровода на Фрунзе над Ипподромской отремонтируют к середине осени

12:05

В Новосибирске выявили мошенничество с «Пушкинскими картами» на миллионы рублей

11:09

Спрос на кадровиков в Новосибирской области за год увеличился в полтора раза

10:56

ФК «Новосибирск» выиграл и сохранил второе место в дивизионе «Золото»

9:56

Почти 900 тонн сибирского мороженого ушло на экспорт с начала года

9:01

Как пользоваться эквайрингом бесплатно

26 мая, Воскресенье

16:51

Завод по переработке льна и рапса запустят раньше срока в Новосибирской области

14:59

Сколько будут получать хоккеисты новосибирской «Сибири» в сезоне 2024/2025?

14:25

Богданке — 70: новосибирцы отмечают день рождения самой атмосферной улицы города

25 мая, Суббота

13:16

В Новосибирске ожидаются заморозки

12:52

Бывший гендиректор ФК «Новосибирск» и олимпийский чемпион Андрей Перлов попал в лечебницу ГУФСИН