На путепроводе через Ипподромскую магистраль на ул. Фрунзе развернуты демонтажные работы на половине моста с правой стороны, после которых будет полностью заменено дорожное покрытие на тротуаре и проезжей части, а пешеходов будут защищать от машин противобрызговые экраны. Полностью ремонтные работы должны завершить в октябре.

По данным пресс-центра новосибирской мэрии, путепровод над Ипподромской эксплуатируется с 2003 года, и на сегодня подошли сроки для восстановительно-ремонтных работ. На данный момент работы ведутся на половине моста с правой стороны путепровода, контракт на их выполнение городские власти заключили с подрядной организацией ООО «Дорожно-мостовая инспекция». Общая стоимость работ — 75 миллионов рублей.

В плане работ предусмотрены демонтаж навеса и ремонт дорожного покрытия тротуарной части путепровода, а также устройство ограждающего экрана со стороны проезжей части и замена перильного ограждения. Помимо этого подрядчик полностью отремонтирует мостовое полотно на проезжей части — там восстановят гидроизоляционный слой, заменят деформационные швы и устроят водоотвод.

На работах, которые стартовали 20 мая и идут в одну смену, ежедневно задействовано 8-10 человек, которым помогает техника. По данным подрядчика, работы идут по графику, планируемый срок окончания ремонта — 15 октября.

Контракт на ремонт левой части путепровода также заключен: его планируется провести в следующем году, выполнив аналогичные работы.

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