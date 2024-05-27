В то время как интерес к традиционным звонкам снижается, активность россиян в интернете растет. Любимым онлайн-сервисом жителей Новосибирской области второй год подряд остается WhatsApp – именно на него абоненты чаще всего подключают безлимитный интернет, свидетельствует аналитика Yota.

В первом квартале 2024 года пользователи Yota чаще всего подключали безлимитный доступ к WhatsApp, который возглавляет рейтинг любимых сервисов. В мессенджере предпочитают общаться новосибирцы возрастной категории 28+. Вторым по популярности оказался Telegram, который в прошлом году занимал пятую строчку. Этим сервисом наиболее активно пользуются абоненты 14-27 лет. Видеосервис YouTube занимает третью строчку, хотя годом ранее он был на втором месте. Замыкают топ-5 соцсеть VK и вновь набирающий популярность TikTok.

В «МегаФоне» тенденция противоположная – абоненты, в основном, выбирают для общения Telegram. За год новосибирцы стали тратить в приложении на 42% больше трафика. Более 77% всего объема данных мессенджеров приходится на этот сервис.

По данным Yota, жители Новосибирской области также стали почти в 11 раз реже подключать себе безлимитные SMS, предпочитая вместо этого неограниченный интернет на популярные сервисы: за год спрос на опцию «Максимум безлимита» вырос на 61%. Почти половина пользователей (48%) подключают безлимитный интернет более чем на одну опцию, особенно высокий этот показатель у зумеров — 60%.

Наиболее востребованными приложениями у мужской части аудитории оказались картографические сервисы и навигаторы (доля пользователей-мужчин — 73%), сервисы VPN (72%), Twitch (68%), а также мессенджер IMO и «Одноклассники» (по 67%). Женская аудитория предпочитает безлимитный интернет на детские обучающие сервисы (доля пользователей-женщин — 55%), маркетплейсы (50%) и на онлайн-кинотеатры (49%).

Все чаще абоненты предпочитают использовать мессенджеры и для голосовых вызовов. За год количество потраченных минут на традиционные мобильные звонки снизилось на 14%. Кроме того, аналитики пришли к выводу, что женская аудитория в среднем тратит на телефонные разговоры на 27% больше минут, чем мужская. В то же время мужчины в целом активнее женщин пользуются безлимитными подключениями (63% против 37%).