«Лофт.Наука»: новое прочтение территорий и нестандартный формат планировок

Нестандартные девелоперские решения не только повышают потребительские характеристики недвижимости, но и значительно увеличивают ее ликвидность. Один из таких штучных, атмосферных проектов этой весной на рынок вывела ГК «Расцветай».

Апарт-отель «Лофт.Наука» расположен в Новосибирске на ул. Станиславского примерно в 15 минутах от площади Маркса. Многофункциональный комплекс аккумулирует в себе насыщенную инфраструктуру: магазины, кофейни, стильные просторные лофты под различные бизнесы, велнес и фитнес-студии, салоны красоты — все рядом для резидентов апарт-отеля. Выпить чашку горячего кофе, купить необходимые продукты, позаниматься йогой, не тратя времени на дорогу, ─ согласитесь, именно так хотят организовать свою жизнь большинство современных людей.

Исторически в этом здании располагался филиал одного из старейших издательств России — «Наука». При реновации новосибирский девелопер сохраняет индустриальный стиль здания, что сделало возможным создание настоящего лофта — с высокими пятиметровыми потолками и огромными окнами в 3,5 метра. Эти архитектурные особенности плюс антресольный этаж в каждом лоте — главные фишки проекта «Лофт.Наука». В сибирском городе с недостатком солнца, огромные витражи и второй свет создают ощущение света и простора. Двухуровневые апартаменты — возможность для воплощения самых смелых дизайнерских решений.

Вертикальные лоты – универсальны. В них будет удобно жить как семьям с детьми, так и тем, кто живет один, представителям творческих и публичных профессий. Кроме того, грамотно воплощенная идея «наращивания» жилого пространства за счет антресоли повысит привлекательность объекта при его продаже или сдаче в аренду.

Подъездные холлы апарт-отеля «Лофт.Наука» учитывают насыщенный ритм жителей мегаполиса, которым важно успеть всё и сразу. Лобби разделено на сервисные помещения, зону ресепшен и места для отдыха, где резиденты не мешают друг другу.