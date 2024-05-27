Уголовное дело о хищении суммы более 11 миллионов рублей с «Пушкинских карт» возбудили в Новосибирске с подачи регионального управления ФСБ. Как сообщает ТАСС, фигурантами стали двое молодых новосибирцев.

По данным агентства, два молодых человека из Новосибирска (фигурантам 20 и 24 года) создавали в мессенджерах чаты, где анонсировали проведение неких культурных мероприятий, и там же продавали на них билеты. Сами мероприятия по факту не проводились, а для оплаты билетов использовались данные «Пушкинских карт», которые покупались онлайн.

По информации ФСБ, противоправная деятельность новосибирцев принесла федеральному Министерству культуры ущерб на 11,6 миллиона рублей. Против молодых людей завели уголовное дело о мошенничестве группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), им назначена подписка о невыезде, а в случае установления их вины молодые люди могут получить до десяти лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, что мигранты под Новосибирском украли нефть на 92 миллиона рублей из магистрального нефтепровода.