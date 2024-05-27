УК «Кузбассразрезуголь» запустила образовательный курс «Руководитель будущего» для студентов горного института Кузбасского государственного технического университета, которые после окончания вуза могут построить карьеру в угольной компании. Образовательная программа разработана совместно с Кузбасским политехом и направлена на формирование лидерских качеств и управленческих компетенций у молодежи.

Первый поток обучения уже стартовал. Отбор на программу проводился по конкурсу, зачислено 10 студентов. В течение года им предстоит освоить три тематических модуля: основы бережливого производства, принципы командной работы, а также мастерство публичных выступлений и построение эффективных диалогов.

«Кузбасский государственный технический университет — один из ключевых образовательных партнеров нашей компании. Его студенты проходят на наших предприятиях практику, участвуют в совместных научных и профориентационных проектах. Мы видим, что молодежь сегодня амбициозна и активно интересуется перспективами для карьерного роста. Чтобы стать руководителем, важен рационализаторский подход, умение организовать работу в коллективе и правильно выстроить коммуникацию. Всему этому можно начать учиться уже со студенчества», — прокомментировала директор по персоналу и общим вопросам Евгения Бажина.

Обучение организовано на базе Кедровского угольного разреза. Уже сейчас студенты знакомятся с тем, как инструменты бережливого производства помогают горнякам повысить эффективность труда. Впереди еще два модуля. В завершении курса студенты получат удостоверения о повышении квалификации.

«Кузбассразрезуголь» и КузГТУ связывает многолетнее сотрудничество в сфере профессиональной подготовки кадров для угольной промышленности. В текущем учебном году программа взаимодействия была расширена. Например, в апреле в вузе впервые прошел День компании, где студенты смогли познакомиться с первыми руководителями УК «Кузбассразрезуголь» и больше узнать о востребованных специальностях и карьерных возможностях.