Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали спрос на специалистов по кадрам и выяснили, как изменились предлагаемые им зарплаты. Как оказалось, за минувший год спрос на представителей этой профессии заметно возрос.

За первый квартал 2024 года в России было открыто более 15 тысяч вакансий для специалистов по кадрам – спрос на них увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В Новосибирской области за первые три месяца этого года появилось более 400 новых предложений о работе такого типа, а спрос на кадровых работников вырос за год на 49%.

Как показало исследование, чаще всего специалистов по кадрам в 2024 году ищут компании из отраслей «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (18% от всех вакансий кадровиков в первом квартале 2024 года), «Розничная торговля» и «Продукты питания» (по 13%), «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (9%) и «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (8%). Отмечается, что именно эти отрасли сегодня испытывают особенно острый дефицит соискателей и ведут активный подбор персонала.

Наиболее высокую зарплату кадровым работникам сегодня предлагают также в строительной отрасли – сразу 74,3 тыс. руб., что на 14,6 тыс. руб. больше, чем год назад. На втором месте по уровню предлагаемых зарплат – компании из добывающей отрасли (72,0 тыс. руб., рост на 22,0 тыс. руб. год к году), на третьем – химическое производство (65,3 тыс. руб., рост на 16,0 тыс. руб.).

В разрезе регионов, среднее зарплатное предложение для кадровиков по Новосибирской области находится на уровне 51,3 тысячи рублей (+6,6 тыс. руб. к уровню прошлого года). Больше всего специалистам по кадрам, ожидаемо, готовы платить московские компании: средний уровень зарплат в вакансиях для подобных специалистов в столице составил 84,4 тысячи рублей.

Ранее мы рассказывали, что самой востребованной вакансией в Новосибирской области в мае стали менеджеры по продажам.