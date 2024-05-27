ФК «Новосибирск» выиграл и сохранил второе место в дивизионе «Золото»

Новосибирские футболисты на домашней арене прервали затяжную безвыигрышную серию и сохранили шансы в борьбе за выход в Первую лигу. Основные конкуренты ФК «Новосибирск» также победили в своих матчах, и за три тура до окончания розыгрыша расклад вверху турнирной таблицы не изменился.

26 мая посмотреть игру местной команды на трибунах футбольного манежа «Заря» собралось 1650 зрителей. Высокий интерес к матчу предопределялся несколькими факторами: ФК «Новосибирск» вернулся домой после трехматчевой выездной серии, команда не выигрывала шесть матчей подряд, и потеря очков на финише турнира могла бы стать катастрофической. Плюс мастеровитый соперник — ФК «Краснодар-2» — победитель осеннего турнира в дивизионе «Золото».

Ожидания болельщиков оправдались в полной мере. Игра получилось зрелищной и изобиловала острыми моментами. После безголевого первого тайма сибиряки смогли дожать соперника: счет на 72-й минуте открыл вновь удачно вышедший на замену Александр Конев, а через четыре минуты Никита Рожков реализовал пенальти. Итог — 2:0 в пользу хозяев.

За три тура до окончания первенства расстановка лидеров в таблице не изменилась. На первом месте в дивизионе «Золото» идёт ФК «Уфа», набравший 28 очков. Новосибирская команда с отставанием в 2 балла занимает второе место. На третьем месте идёт ФК «Чайка», имеющий 25 очков. Оставшиеся матчи ФК «Новосибирск» проведёт: с московским «Велесом» (30 мая — на выезде), с волгоградским «Ротором» (3 июня — на выезде) и с песчанокопской «Чайкой» (8 июня — дома).