Сибирские таможенники в январе-мае 2024 года проконтролировали поставку за границу 876 тонн мороженого, произведенного в Сибирском федеральном округе. Крупнейшими экспортерами стали Новосибирская и Омская области.

Как сообщает Сибирское таможенное управление (СТУ), наиболее востребовано сибирское мороженое в Казахстане, Монголии и Китае (около 86% всего экспорта), при этом поставки замороженного лакомства в Китай выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 11,8 раза. Кроме постоянных партнеров, к которым относятся, в том числе, Беларусь, Кыргызстан, Азербайджан и Абхазия, география поставок мороженого в этом году пополнилась новыми странами – Узбекистаном и Южной Осетией.

Основную долю (65%) всех товарных партий мороженого и фруктового льда из Сибири на экспорт направляют предприниматели Новосибирской и Омской областей, также в тройке лидеров – участники внешнеэкономической деятельности Кемеровской области – Кузбасса. Кроме того, с конца прошлого года на зарубежный рынок вышли алтайские производители мороженого.

Ранее мы сообщали, что Новосибирская область вошла в пятерку крупнейших производителей мороженого в стране.