Производственный комплекс по переработке масличных культур — льна и рапса — возводят в Искитимском районе ускоренными темпами. Ввести в эксплуатацию один из крупнейших заводов по производству масла от Урала до Дальнего Востока планируется до конца 2024 года.

Строительство завода по переработке семян льна и рапса на территории Мичуринского сельского совета Искитимского района должны завершить уже к концу текущего года, вместо запланированной сдачи в эксплуатацию в 2025 году, сообщает «Искитимская газета».

По информации издания, инвестор — ООО «Маслов» — увеличил темпы и масштабы строительных работ, и на сегодняшний день проект реализован почти на 50%. Строительство было начато в сентябре 2023 года и ведется на площадке более 40 гектаров. Одновременно с производственными цехами строятся административно-бытовой комплекс, здание теплых автопарковок, бытовые помещения, склады, контрольно-пропускные пункты. На объекте планируют создать до 240 рабочих мест. Кроме того, руководство предприятия ведет переговоры с поставщиками, чтобы пустить в переработку уже урожай этого года.

Согласно данным сервиса rusprofile.ru, ООО «Маслов» зарегистрировано в г. Бердске Новосибирской области по ул. Первомайская, д. 19. Генеральный директор — Дмитрий Гусак. Учредитель — предприниматель Цюй Фэй. Основным видом деятельности компании указано производство масел и жиров.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Искитимском районе крупный производственный комплекс по переработке семян льна и рапса возводится на базе промышленного логистического-парка «Южный». Соглашение о реализации проекта подписано на Петербургском международном экономическом форум (ПМЭФ) 16 июня 2022 года. Документ подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, генеральный директор ООО «Маслов» Дмитрий Гусак и генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов.