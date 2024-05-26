Сколько будут получать хоккеисты новосибирской «Сибири» в сезоне 2024/2025?

Издание «Спорт-экспресс» обновило список зарплат игроков ХК «Сибирь» (Новосибирск) на сезон 2024/2025 с учетом изменений в составе. Самыми высокооплачиваемыми игроками новосибирского хоккейного клуба остаются три канадских легионера. Максимальная зарплата в «Сибири» составит 70 млн рублей в год, минимальная — 1 млн рублей.

70 млн рублей получит канадский нападающий Энди Андреофф, который при переподписании контракта на новый сезон повысил ставку на 5 млн рублей. Два других новосибирских канадца будут получать за свою игру в новом сезоне столько же, сколько получали в предыдущем: нападающий Тэйлор Бек — 65 млн рублей и защитник Тревор Мёрфи — 60 млн рублей. Из российских хоккеистов «Сибири» самый дорогой контракт, как и год назад, у нападающего Владимира Бутузова — 33 млн рублей в год.

Российские новобранцы «Сибири», вернувшийся из омского «Авангарда», нападающий Валентин Пьянов и бывший защитник московского «Динамо» Егор Мартынов, оценены в 30 и 25 млн рублей в год, соответственно. По данным спортивного интернет-портала «Метарейтинг», вернувшийся из Канады 21-летний нападающий Дмитрий Овчинников по однолетнему контракту с «Сибирью» заработает «около 17 млн рублей». Российский американец защитник Фёдор Гордеев будет получать в новом сезоне 15 млн рублей уже в статусе российского игрока.

Значительно повысил свои ставки (+17 млн рублей) вратарь новосибирского клуба Антон Красоткин, ставший главной звездой команды в прошедшем сезоне. Зарплата голкипера в новом сезоне составит 30 млн рублей. Также фигурируют в зарплатном списке от «Спорт-экспресс» сыновья спортивного директора Сергея Климовича, назначенного главным ответственным за потерю клубом очков за нарушение лимита на легионеров: 21-летний нападающий Иван Климович получит 13 млн рублей за сезон, 19-летний нападающий Егор Климович — 2 млн рублей. Зарплата восходящей звезды ХК «Сибирь» 19-летнего нападающего Владимира Михалева составит 1 млн рублей.

Всего на момент публикации в зарплатной ведомости ХК «Сибирь» от издания «Спорт-экспресс» фигурирует 22 игрока. Совокупная сумма (501 млн рублей в год), значительно меньше разрешённого КХЛ «потолка зарплат» в 900 млн рублей. Впрочем до начала сезона ещё есть время. В предыдущем сезоне ведомость «Сибири» весила 452 млн рублей при 27 игроках в списке.