В Новосибирске 26 мая отмечают 70-летие улицы Богдана Хмельницкого. Весь день на территории Калининского района будут проходить праздничные концерты, экскурсии и лекции.

Новосибирск сегодня отмечает 70-летие со дня присвоения имени Богдана Хмельницкого главной улице Калининского района. Праздничная программа, приуроченная к событию, продлится до 20.00. В неё войдут экскурсия, лекция по краеведению и концерт, сообщили в администрации города.

В частности, с 15.00 начнет работать центральная площадка перед ДК им. М. Горького (ул. Богдана Хмельницкого, 40). Музыкальное поздравление прозвучит от группы «Бродвей» и Новосибирского городского духового оркестра. В 17.00 состоится торжественная церемония открытия праздника. Далее концертную программу продолжат творческие коллективы ДК им. М. Горького, ДДК им. Пичугина и Центра «Содружество». В 19.00 перед новосибирцами выступит ансамбль «Белые Росы».

Кроме того, сегодня желающие уже смогли принять участие в пешеходной экскурсией «По солнечной стороне Богданки» и послушать лекцию научного сотрудника музея Новосибирска Константина Голодяева «Дедушка Богданки — Новосибирский автозавод» в библиотеке им. Лихачева (ул. Б. Хмельницкого, 38).

Ул. Богдана Хмельницкого является продолжением ул. Дуси Ковальчук и доходит до пересечения с ул. Тайгинской. Её протяжённость составляет около 6 км. Улица отстраивалась в 1940—1950х гг. на месте Верхне-Ельцовской лесной дачи. В 1957 году был возведён ДК Культуры имени Горького. В 1964 году построен ледовый дворец спорта «Сибирь». В 1980-х годах над архитектурно-художественным оформлением улицы стала работать творческая команда, которую возглавил главный архитектор Калининского района Геннадий Арбатский.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» написал о проблемах с благоустройством в Кировском районе Новосибирска, где не хватает средств на приведение в порядок территории перед районной администрацией с разрушенным полувековым фонтаном.