В Новосибирске ожидаются заморозки

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Новосибирске на последних выходных мая.

Так, согласно Западно-Сибирскому гидрометцентру, 25 мая и 26 мая в Новосибирске будут кратковременные дожди, местами с грозами.

«25 мая во второй половине дня ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура +10℃, +12 ℃», — пояснила служба.

26 мая станет чуть теплее — не выше +3-5℃ ночью и +16-18℃ днем. При этом возможны грозы в ночное время.

Яндекс также прогнозирует ухудшение погоды на выходных: во второй половине 25 мая и в течение 26 мая будут небольшие дожди, а столбик термометра в дневное время не превысит +17℃.