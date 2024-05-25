Экс-гендиректор новосибирского футбольного клуба и олимпийский чемпион Андрей Перлов направлен в лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ-10 ) ГУ ФСИН России по Новосибирской области. Об этом сообщил его адвокат Геннадий Шишебаров в своем ТГ-канале.

«Сегодня у сына Андрея Перлова в следственном изоляторе не приняли передачу, сообщили, что его отца в связи с заболеванием перевели в ЛИУ-10 ГУФСИН России по Новосибирской области», — пояснил адвокат, напомнив, что ЛИУ-10 — это межобластная больница для больных активной формой туберкулеза и другими заболеваниями.

Напомним, по версии следствия, будучи гендиректором ФК «Новосибирск», Андрей Перлов через компанию-прокладку арендовал футбольные поля по завышенным ценам. При этом использовал субсидии, которые клуб получал из областного бюджета. Олимпийского чемпиона задержали по подозрению в мошенничестве в конце марта и отправили под стражу.