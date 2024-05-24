Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал иск новосибирской мэрии к муниципальному предприятию «Метро МиР». Городская администрация требует взыскать с организации несколько миллионов рублей и расторгнуть ранее заключенное соглашение.

Согласно данным в судебной картотеке, мэрия Новосибирска подала гражданский иск к муниципальному предприятию города Новосибирска «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» (МП «Метро МиР»). В определении суда сказано, что городские власти требуют взыскать с ответчика 4 миллиона 800 тысяч рублей (вероятно, в документе допущена опечатка — речь должна идти, скорее, о 48 млн руб.), а также расторгнуть некое соглашение.

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-центр мэрии уточняет, что власти Новосибирска хотят расторгнуть соглашение на проектировку дороги по улице Доватора, которое было заключено с «Метро МиР» в 2022 году, а также вернуть средства субсидии, выделенной на эти цели из городского бюджета. Причиной такого решения называется недостаточная результативность. Первое заседание по делу назначено на 5 июня.

Напомним, в конце марта этого года ФАС потребовала от Новосибирских властей реорганизовать «Метро МиР»: по мнению регулятора, мэрия неправомерно наделила муниципальную организацию функциями органа власти. Это произошло вскоре после ареста бывшего главы новосибирского дептранса Константина Васильева, которого обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при взаимодействии с «Метро МиР»: тогда речь шла о том, что Васильев не принял должных усилий к возврату муниципальной субсидии в 48 миллионов рублей, выделенной «Метро Мир» и согласовал недостоверный отчет об успешном выполнении работ, на которые эта субсидия и выделялась. Антимонопольная служба также возбудила дело о картельном сговоре между новосибирской мэрией и упомянутым муниципальным предприятием.

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