В Новосибирске назвали победителей конкурса малого и среднего предпринимательства

Павел Ганьшин
 
В Новосибирске назвали победителей конкурса малого и среднего предпринимательства
Фото из архива "Континента Сибирь"

Одиннадцать победителей городского конкурса «Лучшее малое предприятие и предприниматель года» назвали на заседании Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в мэрии Новосибирска. Каждый из них получил грамоту и ценный приз.

Как сообщает пресс-центр городской администрации, комиссия учитывала деловую активность, инновационный подход, социальную значимость, финансовые показатели, конкурентоспособность предприятия и управленческие качества руководителей.

Победителями в номинациях стали:

«Стартап» – индивидуальный предприниматель Любовь Элинская;

«Сделано в Новосибирске» – ООО «АТОМ БЕЗОПАСНОСТЬ» (генеральный директор – Иван Хаустов);

«Молодой предприниматель Новосибирска» – ООО «КУГО» (директор – Игорь Годфрид);

«Инновации» – ООО Научно-производственная фирма «ТОРИ» (директор – Виктор Супрунчик);

«Лучший бренд» – детский футбольный центр «Джуниор» (руководитель – Ксения Новоградская);

«Социальное предпринимательство» – ООО Торговый дом «Ты и я!» (директор – Олег Груздев);

«Деловая женщина» – ООО «Адванта-М Сибирь» (генеральный директор – Юлия Петрушина);

«Импортозамещение» – ООО Научно-производственное объединение «Цифровые регуляторы» (генеральный директор – Виталий Боровик);

«Лидер сферы общественного питания» – суши-бар «Японский дворик» (директор – Тимофей Сницаренко);

«Лидер сферы бытового обслуживания» – индивидуальный предприниматель Ирина Хапко;

«Лидер консалтинговых услуг» – ОО Финансово-правовая группа «Арком» (генеральный директор – Александр Решетов).

По данным мэрии, на звания лучших в этом году претендовали 70 предприятий, многие из которых работают в Новосибирске десятилетиями.

Ранее мы рассказывали, что самой востребованной вакансией в Новосибирской области в мае стали менеджеры по продажам.

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