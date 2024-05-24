Совет директоров компании считает нецелесообразным наращивать долг, чтобы выплатить финальные дивиденды за 2023 год.

В среду, 22 мая, «Норникель» провел заседание совета директоров, члены которого рекомендовали отказаться от выплаты дивидендов за 2023 год. Это предложение предстоит рассмотреть общему собранию акционеров, которое запланировано на 28 июня этого года.

СД, принимая решение об отказе распределять прибыль, учитывал необходимость сохранения высокого уровня кредитоспособности компании. «Санкционные ограничения и геополитические вызовы в прошлом году серьезно сказались на финансовых показателях компании. В частности, годовая выручка снизилась на 15 %, а чистый денежный поток после всех вычетов составил лишь 1,3 млрд долларов. При этом на выплату дивидендов за три квартала 2023 года компания уже направила 1,5 млрд долларов. Выплата дивидендов за счет наращивания уровня долга считается нецелесообразной», — приводит аргументы совета директоров «Норникеля» пресс-служба компании .

ПАО «ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и металлического никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен и другие продукты. Основные производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае. В России акции компании допущены к торгам на Московской бирже.

В декабре прошлого года акционеры «Норникеля» получили дивиденды по результатам предыдущих девяти месяцев 2023-го в размере 915,33 рубля на одну обыкновенную акцию.