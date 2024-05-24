Новосибирский депутат оставил пост главы отделения «Зеленых», чтобы стать беспартийным

Елена Аникина
 
Игорь Украинцев
Игорь Украинцев. Фото Михаила Перикова из архива «Континента Сибирь»

Депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев оставил должность председателя местного отделения «Зеленых», чтобы сотрудничать с разными партиями.

В пятницу, 24 мая, прошло заседание новосибирских «Зеленых», на котором партийцы поддержали в качестве нового руководителя структуры Алексея Бурику — заместителя бывшего председателя отделения.

Как сказал «Континенту Сибирь» Игорь Украинцев, вместе с полномочиями главы он сдает и партбилет «Зеленых»: «С понедельника буду в свободном плавании. В другую партию пока вступать не планирую. Я хотел бы иметь возможность сотрудничать с разными структурами и организациями в интересах людей. В беспартийном статусе наиболее комфортно нести эту объединяющую миссию», — аргументирует депутат свое решение в разговоре с «Континентом Сибирь».

Депутат Игорь Украинцев не состоит во фракциях в горсовете Новосибирска, представляет альянс, объединённый названием «Лига эффективности». Лидер этой группы — региональный парламентарий, застройщик Илья Поляков.

Игорь Украинцев возглавил региональное отделение «Зеленых» в 2019-м — за год до того, как баллотироваться в горсовет от этой партии. В 2020-м, накануне кампании его избрали в Центральный совет «Зеленых». До этого Игорь Украинцев вышел из партии ЛДПР.

В 2024 году Игорь Украинцев принимал участие в конкурсе по отбору мэра Новосибирска, единственный, кто вышел в финал вместе с будущим главой муниципалитета Максимом Кудрявцевым.

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