Депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев оставил должность председателя местного отделения «Зеленых», чтобы сотрудничать с разными партиями.

В пятницу, 24 мая, прошло заседание новосибирских «Зеленых», на котором партийцы поддержали в качестве нового руководителя структуры Алексея Бурику — заместителя бывшего председателя отделения.

Как сказал «Континенту Сибирь» Игорь Украинцев, вместе с полномочиями главы он сдает и партбилет «Зеленых»: «С понедельника буду в свободном плавании. В другую партию пока вступать не планирую. Я хотел бы иметь возможность сотрудничать с разными структурами и организациями в интересах людей. В беспартийном статусе наиболее комфортно нести эту объединяющую миссию», — аргументирует депутат свое решение в разговоре с «Континентом Сибирь».

Депутат Игорь Украинцев не состоит во фракциях в горсовете Новосибирска, представляет альянс, объединённый названием «Лига эффективности». Лидер этой группы — региональный парламентарий, застройщик Илья Поляков.

Игорь Украинцев возглавил региональное отделение «Зеленых» в 2019-м — за год до того, как баллотироваться в горсовет от этой партии. В 2020-м, накануне кампании его избрали в Центральный совет «Зеленых». До этого Игорь Украинцев вышел из партии ЛДПР.

В 2024 году Игорь Украинцев принимал участие в конкурсе по отбору мэра Новосибирска, единственный, кто вышел в финал вместе с будущим главой муниципалитета Максимом Кудрявцевым.