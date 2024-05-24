В Красноярском крае избран новый глава Емельяновского района. По информации замгубернатора края Сергея Пономаренко, им стал глава региональной службы финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Сергей Дамов.

Согласно посту в ТГ-канале заместителя губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко, Сергея Дамова в эту пятницу практически единогласно избрали новым главой Емельяновского района: свои голоса в его поддержку отдали 19 из 20 депутатов райсовета, присутствовавших на сессии. По данным «Интерфакс», первым рабочим днем Дамова в новой должности станет 31 мая.

Напомним, ранее исполнявший обязанности главы Емельяновского района Александр Клименко в апреле этого года стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. По информации прокуратуры, он использовал служебное авто для личных поездок на большие расстояния, для чего давал указание подделать путевые листы, а также использовал топливные карты, предназначенные для служебного транспорта, в личных целях. Практически сразу после возбуждения дела Клименко досрочно сложил с себя полномочия.

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