Спикер Заксобрания Новосибирской области посетил школу выпускника — героя СВО

В школе Искитимского района, выпускником которой является герой спецоперации, награжденный орденами и медалями, сегодня, 24 мая, побывал председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

24-25 мая образовательные организации региона отмечают последний в этом учебном году школьный звонок. Особый день сегодня и в Улыбинской школе Искитимского района, которая выпускает учеников уже 58-й раз. Построили школу во времена, когда нынешний помощник спикера регионального парламента Татьяна Парфенцова руководила районом, эта стройка была в числе ее основных забот.

Почетным гостем линейки в честь последнего звонка стал Андрей Шимкив. «Сегодня для выпускников прозвучал последний звонок – это первый шаг во взрослой жизни. Кто-то пойдет в десятый класс, кто-то пойдет поступать. Каждый из нас сегодня вспоминает свой выпускной, свой первый класс, своего первого учителя. Хочу пожелать одного. Любите свою Родину! Любите свою малую родину! Сегодня от вас зависит будущее нашей страны», – подчеркнул он в своем обращении к учителям и учащимся.

Про одного выпускника школы знают, пожалуй, все сегодняшние улыбинские ученики. Это Егор с позывным «Поэт», который с честью и отвагой в должности командира роты выполняет боевые задачи в зоне СВО. Недавно его показали в выпуске программы «Время» на Первом канале. В марте 28-летнему выпускнику Улыбинской школы присвоили внеочередное звание – майор. Он трижды был ранен. Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу», памятной медалью «За штурмовые операции», Орденом Мужества. В спецоперации кадровый офицер участвует с первых дней.

На встрече, организованной в Улыбинской школе, Андрей Шимкив познакомился с еще одним участником СВО, тоже выпускником школы. Руслан окончил школу в 2018 году, отслужил в армии, был мобилизован в зону проведения спецоперации, где находится по настоящее время.

После окончания торжественного мероприятия Андрей Шимкив встретился с педагогическим коллективом школы. В ходе встречи учителя обратились к нему с просьбой о реконструкции спортивной площадки. Андрей Шимкив рекомендовал главе Искитимского района Юрию Саблину в этом году разработать проектно-сметную документацию и пройти экспертизу, чтобы он в следующем году мог инициировать внесение изменений в областной бюджет и предусмотреть выделение средств в размере 10 млн рублей, необходимых для проведения работ.

От учителей прозвучала просьба о помощи в проведении реконструкции актового зала школы. Спикер Заксобрания обещал помочь с решением и этого вопроса. Помимо прочего в учебном заведении будет обновлена мебель в школьной столовой, средства на это обновление также будут предусмотрены. Кроме того, в этом году в школе заменят окна.