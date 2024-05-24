АО «Новосибирскавтодор» планирует выпустить облигации. В предверии эмиссии компания получила кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом. В компании «Юнисервис капитал» прокомментировали, чего стоит ожидать инвесторам от предстоящего размещения.

ООО «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР) впервые присвоило АО «Новосибирскавтодор» кредитный рейтинг — это A-.ru со стабильным прогнозом. По словам НКР, рейтинг обусловлен концентрацией деятельности компании в секторе дорожного хозяйства нескольких регионов Сибирского и Уральского федеральных округов. Также организация констатировала сильные позиции компании на рынке и большое количество государственных и муниципальных контрактов.

«Компания «Новосибирскавтодор» объявила о выходе на долговой рынок, однако параметры выпуска (сумма и ставка) пока не оглашены. В рамках дебютного выпуска мы ожидаем размещение небольшого по меркам компании займа. Хотя потенциально, с учетом присвоенного рейтинга и основных финансовых показателей, эмитент может привлечь и обслуживать достаточно большие объёмы инвестиций с рынка», — прокомментировал «Континенту Сибирь» директор департамента долговых рынков инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Александр Павлов.

При оценке возможного купонного дохода эксперт советует обратить внимание на аналогичные выпуски компаний с кредитным рейтингом (А-). «За последние три месяца эмитенты с подобным рейтингом размещались в среднем с купоном в диапазоне 15,75-16,25%, предлагая спред доходности к сопоставимой по сроку погашения облигаций федерального займа (ОФЗ) на уровне 2,4 п.п. С учетом роста доходностей по кривой бескупонной доходности ОФЗ, сейчас актуальные ставки будут уже на уровне 17,25-17,5%. Насколько параметры нового выпуска будут рыночными, и будет ли инвесторам предложена премия за дебют — станет известно позже», — резюмировал Александр Павлов.