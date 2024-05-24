Мигранты под Новосибирском украли нефть на 92 миллиона рублей из магистрального нефтепровода

Павел Ганьшин
 
Мигранты под Новосибирском украли нефть на 92 миллиона рублей из магистрального трубопровода
Изображение от atlascompany на Freepik

В Новосибирской области осудили двоих иностранных граждан за кражу из магистрального нефтепровода. Как установил суд, фигуранты смогли похитить почти 4,5 тысячи тонн нефти.

Управление Судебного департамента в Новосибирской области сообщает, что дело о краже нефти рассматривал Барабинский райсуд региона. Двух иностранцев обвиняли в преступлении по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Как установлено в суде, двое мигрантов, оказавшихся на скамье подсудимых, действуя в группе лиц по предварительному сговору с другими неустановленными лицами, с ноября 2022-го по январь 2023 года производили незаконный отбор нефти из магистрального нефтепровода «Омск — Иркутск», принадлежащего АО «Транснефть – Западная Сибирь», заполняя приготовленный резервуар похищенной нефтью и перекачивая ее из резервуара в грузовые цистерны, а также вели учет отгруженной нефти, при этом осуществляли наблюдение за окружающей обстановкой и не допускали посторонних лиц в нежилое помещение с установленным внутри резервуаром.

В результате злоумышленники смогли похитить 4389 тонн сырой нефти на общую сумму более 92 миллионов рублей. Фигурантов признали виновными в инкриминируемом преступлении и приговорили к 2 годам 2 месяцам в колонии общего режима. Помимо этого, в рамках гражданского иска суд постановил взыскать с осужденных 92 235 508 рублей.

Ранее мы сообщали, что суд вынес приговор бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину.

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