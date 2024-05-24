В Новосибирской области осудили двоих иностранных граждан за кражу из магистрального нефтепровода. Как установил суд, фигуранты смогли похитить почти 4,5 тысячи тонн нефти.

Управление Судебного департамента в Новосибирской области сообщает, что дело о краже нефти рассматривал Барабинский райсуд региона. Двух иностранцев обвиняли в преступлении по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Как установлено в суде, двое мигрантов, оказавшихся на скамье подсудимых, действуя в группе лиц по предварительному сговору с другими неустановленными лицами, с ноября 2022-го по январь 2023 года производили незаконный отбор нефти из магистрального нефтепровода «Омск — Иркутск», принадлежащего АО «Транснефть – Западная Сибирь», заполняя приготовленный резервуар похищенной нефтью и перекачивая ее из резервуара в грузовые цистерны, а также вели учет отгруженной нефти, при этом осуществляли наблюдение за окружающей обстановкой и не допускали посторонних лиц в нежилое помещение с установленным внутри резервуаром.

В результате злоумышленники смогли похитить 4389 тонн сырой нефти на общую сумму более 92 миллионов рублей. Фигурантов признали виновными в инкриминируемом преступлении и приговорили к 2 годам 2 месяцам в колонии общего режима. Помимо этого, в рамках гражданского иска суд постановил взыскать с осужденных 92 235 508 рублей.

Ранее мы сообщали, что суд вынес приговор бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину.