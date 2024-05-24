Более 600 домов и 1000 участков остаются затопленными в Омской области

Ольга Степанова
 
Более 600 домов и 1000 участков остаются затопленными в Омской области
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области

В Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области остаются затопленными 641 жилой домов и 1088 приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по региону.

«Для мониторинга складывающейся гидрологической обстановки сотрудниками МЧС России применяются беспилотные авиационные системы. При их помощи спасатели определяют масштаб стихии, количество затопленных домов и участки дорог, которые на данный момент остаются непроезжими. Данные, полученные при помощи беспилотных авиационных систем, позволяют скоординировать силы и средства МЧС России и оперативно оказать помощь гражданам», — говорится в сообщении.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уровень воды на реке Иртыш у села Усть-Ишим составляет 928 сантиметров. Уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово составляет 1468 сантиметров.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в сибирских регионах ожидаются грозы с градом и шквалистый ветер.

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