Как сообщают городские власти, теплосети Ленинского района на прочность и плотность начнут испытывать с понедельника, 27 мая. Температуру горячей воды в трубах начнут снижать накануне.

По данным Единого дежурно-диспетчерского центра, снижение температуры начнется с 00:00 в воскресенье, 26 мая. Под испытания попадают сети на следующих улицах Ленинского района: Волховской, 9-й Гвардейской Дивизии, Оборонной, Связистов, Троллейной, Троллейного жилмассива, Киевской, Новосибирской, Широкой, Невельского, Колхидской, Забалуева, Фасадной, Филатова, Спортивной, Титова, микрорайона «Чистая слобода», ЖК «Любимый» и «Радуга», Западного и Юго-Западного жилмассивов, ЖК «Аквамарин», поселка Затон, промышленной площадки НПО «Сибсельмаш» в районе ул. Станционной и 2-й Станционной, Олимпийской, Котовского от Сада Кирова до Пархоменко, Пархоменко, Плахотного, Костычева от Титова до Котовского, Титова от Серафимовича до ЖК «Чистая слобода», Дружбы, Станиславского от площади Станиславского до площади Труда, Петропавловской от Титова до Пархоменко.

Гидравлические испытания сетей будут проводить в круглосуточном режиме. Чтобы обнаружить проблемные участки трубопроводов, в них повысят давление. При разрыве трубопроводов возможны размывы грунта и выход воды на поверхность.

Городские власти предписали руководителям организаций и ведомств на время испытаний усилить надзор за складскими помещениями, межквартальными и внутридомовыми разводками. Горожанам рекомендуют не отпускать детей гулять одних, а владельцев автотранспорта просят быть предельно осторожными, потому что многие теплотрассы проходят под проезжей частью.

Давление в трубах планируют поднять с 27 мая по 9 июня. Окончание испытаний по зоне ТЭЦ-3 запланировано на 9 июня.

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