Директору новосибирского ДКЖ избрана мера пресечения

Директору Новосибирского дома культуры железнодорожников Елене Марченко, обвиняемой в получении крупной взятки, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 21 июля 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Напомним, по данным следствия, в период с июля 2019 по май 2024 гг в городе Новосибирске директор ДКЖ и начальник отдела маркетинга получили от представителя одной из организаций, оказывающей услуги по доставке питания, взятку в размере не менее 500 тыс. рублей, то есть в крупном размере.

Вознаграждение предназначалось за общее покровительство по службе в пользу предпринимателя, выраженное в том, что при обращении арендаторов помещений дворца культуры, его организация будет указываться той, с которой необходимо заключать договоры оказания услуг по питанию при проведении банкетных мероприятий.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что суд вынес приговор бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину.