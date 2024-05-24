Новосибирская область заняла 23 место в рейтинге регионов РФ по уровню развития ГЧП

В Минэкономразвития России подвели итоги рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) за 2023 год, сообщает пресс-служба ведомства. Сибирских регионов в числе лидеров не оказалось.

В соответствии с методикой уровень развития ГЧП в субъекте РФ определяется по итогам оценки трёх факторов: динамики реализации проектов ГЧП в отчётном году, накопленного опыта реализации проектов ГЧП в предшествующие годы, состояния нормативно-институциональной среды. В пятерку субъектов лидеров по уровню развития ГЧП в 2023 году вошли: Москва — 98,9 балла, Нижегородская область — 53,2 балла, Санкт-Петербург — 42,6 балла, Ленинградская область —42,0 балла, Пермский край — 39,5 балла.

Регионы Сибирского федерального округа разместились в итоговом списке далеко от лидеров. Омская область, которая в предыдущем рейтинге занимала третье место, оказалась по итогам 2023 года на 17 позиции (19,5 балла). При этом по результатам оценки второго фактора, накопленного опыта реализации проектов ГЧП (до 2023 года), регион стал десятым в стране. Томская область в итоговом рейтинге на 19 позиции (18,5 баллов и +34 позиции от рейтинга 2022 года) и седьмая по результатам оценки первого фактора, динамики реализации проектов ГЧП в 2023 году.

Новосибирская область заняла 23 место в общем списке, получив 17,6 балла и поднявшись за год на 11 позиций. Высокой оценки регион заслужил по третьему фактору методики, состоянию нормативно-институциональной среды — седьмое место в РФ. Далее сибирские регионы разместились в итоговом рейтинге ГЧП за 2023 год в следующем порядке: 38 место в РФ — Алтайский край (11,6 балла), 43 место — Красноярский край (10,8), 46 место — Республика Алтай (10,1), 57 место — Иркутская область (6,9), 59 место — Республика Хакасия (6,8), 61 место — Кемеровская область (6,5), 82 место в РФ из 85 позиций рейтинга — Республика Тыва (3,2).

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, как идёт строительство семи поликлиник, которые возводятся в Новосибирске по программе государственно-частного партнерства.