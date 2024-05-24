Суд вынес приговор бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину

Экс-зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин приговорен к 4 годам лишения свободы и штрафу в 15,3 млн рублей.

При этом Андрею Турбину засчитано время, проведенное под стражей и под домашним арестом. Соответствующее решение вынес Центральный районный суд Новосибирска.

Также осужденный лишен классного чина «старший советник юстиции», суд конфисковал у него 820 тысяч рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Напомним, что Андрей Турбин занимал пост заместителя прокурора Новосибирской области до 2 октября 2018 года, после чего занял аналогичную позицию в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Экс-прокурор региона Владимир Фалилеев и Андрей Турбин были задержаны по подозрению в получении взятки 16 февраля 2022 года в рамках расследования так называемого «дела Ярового».