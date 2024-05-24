Территория береговой полосы Бердского водохранилища возвращена в федеральную собственность

Ольга Степанова
 
Территория береговой полосы Бердского водохранилища возвращена в федеральную собственность
Фото Алексея Игнатовича

В результате проведенной Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой проверки установлено, что два земельных участка на территории города Бердска сформированы с нарушением водного и земельного законодательств. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«В границах находящихся в частной собственности земельных участков располагались часть Новосибирского водохранилища и его береговая полоса, чем нарушены права граждан на свободный доступ к водному объекту и его береговой полосе, а также интересы Российской Федерации как собственника водного объекта», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства «Континенту Сибирь» пояснили, что речь идет о двух участках, расположенных по улице 2-я Линейная и в Речкуновской зоне отдыха. Участки не были огорожены, строений нет, а право собственности было у частных лиц.

Бердским городским судом Новосибирской области удовлетворены исковые заявления природоохранной прокуратуры, признано отсутствующим право собственности на земельные участки в части, нарушающей закон. Судебные решения исполнены, в федеральную собственность возвращена территория площадью более 13 га.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что бизнесмен Александр Илющенко вернёт Бердску землю под базой отдыха «Ремикс».

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