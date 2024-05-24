Руководителей ДКЖ в Новосибирске обвиняют в коррупции

В отношении должностных лиц Новосибирского дворца культуры железнодорожников возбуждено уголовное дело по факту получения взятки (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального Следственного Управления СУ СКР на транспорте.

По данным следствия, в период с июля 2019 по май 2024 гг в городе Новосибирске директор ДКЖ и начальник отдела маркетинга получили от представителя одной из организаций, оказывающей услуги по доставке питания, взятку в размере не менее 500 тыс. рублей, то есть в крупном размере.

Вознаграждение предназначалось за общее покровительство по службе в пользу предпринимателя, выраженного в том, что при обращении арендаторов помещений дворца культуры, его организация будет указываться той, с которой необходимо заключать договоры оказания услуг по питанию при проведении банкетных мероприятий.

«В настоящее время по месту жительства фигурантов проведены обыски. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного

ч. 5 ст. 290 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении ведомства.

Должность директора Дома культуры железнодорожников занимает Елена Марченко, на момент публикации на звонок руководителю отвечает автоответчик. Начальником отдела маркетинга, по данным сайта ДКЖ, является Ольга Болотина.

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